El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende dio un paso importante para mejorar la investigación médica que se realiza en la ciudad: en las últimas horas, su Comité de Ética en Investigación fue acreditado oficialmente por la Provincia de Buenos Aires.

En términos simples, esto significa que el hospital ahora cuenta con un organismo reconocido que supervisa y garantiza que los estudios médicos se realicen de manera segura, responsable y respetando los derechos de los pacientes.

Desde la dirección del hospital remarcaron que la investigación no es algo separado de la atención diaria, sino una herramienta clave para mejorar diagnósticos, tratamientos y decisiones médicas. “Investigar es una forma concreta de cuidar mejor a la comunidad”, señalaron desde la conducción.

Con este aval, el HIGA se posiciona como un referente regional en salud pública, con la posibilidad de generar conocimiento propio y aplicar avances científicos directamente en la atención de los pacientes, fortaleciendo el rol del hospital público como espacio de asistencia, formación y desarrollo.

