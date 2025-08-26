El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) lanzó hoy la campaña “Enemigo silencioso”, destinada a concientizar sobre la detección temprana del aneurisma de aorta abdominal. La iniciativa incluye jornadas de detección gratuita y charlas abiertas al público en el hospital, lideradas por los servicios de Cirugía Cardiovascular y Diagnóstico por Imágenes.

En el marco de esta actividad, se realizaron hoy ecografías abdominales gratuitas para personas con factores de riesgo, con el objetivo de detectar casos y derivarlos para un tratamiento especializado. La campaña incluye la difusión en redes sociales y medios locales, distribución de material informativo y charlas abiertas a la comunidad.

El aneurisma de aorta abdominal es una dilatación de la arteria principal que, al no presentar síntomas, se conoce como “el enemigo silencioso”. Si no se detecta a tiempo, puede romperse, con una alta mortalidad. Esta patología afecta especialmente a hombres mayores de 65 años, fumadores e hipertensos mal controlados. Una simple ecografía permite identificarla de forma precoz, evitando cirugías de urgencia de alto riesgo.

Esta iniciativa busca no solo informar a la población en riesgo, sino también capacitar a profesionales de la salud para promover un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado. Con estas acciones, el hospital “aspira a reducir las muertes por aneurisma de aorta” y “garantizar que los pacientes reciban atención antes de que la enfermedad alcance un estado crítico”.

