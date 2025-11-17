Durante la madrugada del sábado, Horacio “Chuleta” Zdero, hermano del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, protagonizó un accidente fatal en la localidad de Quitilipi. El hecho ocurrió cerca de las 05:00 en el acceso Juan Domingo Perón, cuando la camioneta Ford Ranger blanca que conducía atropelló a un hombre que caminaba por la zona. La víctima falleció en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas.

El episodio se conoció públicamente hoy, tras las declaraciones del mandatario chaqueño, quien expresó en redes sociales: “Acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna”.

Según el parte policial, Horacio Zdero, de 57 años, fue sometido al test de alcoholemia por agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña, el cual arrojó resultado negativo. La Fiscalía N°3, a cargo de Marcelo Soto, tomó intervención inmediata y dispuso la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”, ordenando que el conductor continúe en libertad mientras avanza la investigación.

Aunque la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente, medios locales informaron que se trataría de un ladrillero apodado “Pinta”, de aproximadamente 40 años. En las inmediaciones del lugar funcionaba un boliche, lo que podría aportar elementos relevantes para esclarecer el contexto del siniestro.

La causa continúa en etapa investigativa y se esperan definiciones judiciales en las próximas horas.

Fuente: con información de TN