El boxeo volverá a tener un lugar para exhibirse en Mar del Plata. El próximo sábado se realizará una velada amateur y profesional en APAND organizada por Ángel Ordas y con una cartelera atractiva.

El evento tendrá como horario de inicio las 17 con una serie de exhibiciones para luego dar lugar al festival en si mismo que comenzará a las 20. El cronograma incluye 10 combates amateurs y un doble fondo rentados.

El primero de los cruces sin cabezal, será el regreso a la acción para Rocío “El Halcón" Bastida, la hermana menor del “Tornado” que está construyendo su propio nombre en el boxeo y tratará de dar un paso más. Con un récord de 2 triunfos y 1 derrota, irá por su cuarta presentación enfrentándose con la puntana Rocío Tamara Gatica que tiene dos peleas profesionales con 1 victoria y 1 caída.

A continuación, finalmente tendrá revancha el tucumano Leandro Heredia que está radicado en Mar del Plata y no pudo pelear en el último festival del Club San José por una lesión de su rival. Esta vez, el pupilo de Imperio Box que tiene en sus espaldas una carrera de 2 victorias, 1 derrota y 1 empate; se tendrá que cruzar con Maximiliano Calderón de Mar del Tuyú que sólo hizo una pelea y fue derrota.

Antes y después habrá un interesante desfile de las promesas del boxeo marplatense en el campo amateur y provenientes de distintos gimnasios de la ciudad en una interesante propuesta.

La entrada general tendrá un valor de 4.000 pesos y se podrá comprar en el ingreso al gimnasio de APAND ubicado en Monseñor Zabala 125 entre Ruta 2 y Beruti.

CRONOGRAMA DE COMBATES

Diego Miranovich (Gim. Maravilla Sosa) vs. Álvaro Knudsen (Bristol Box)

Leandro Gayola (Gimnasio Talcahuano) vs. Iago Agauto (Gim. Gallo)

Tadeo Bolonti (Gim. Maravilla Sosa) vs. Facundo Neira (Gim Roca Box)

Franco Rocha (Gim Rocha Box) vs. Axel Stanley (Gim. Pato Box)

Lucas Flores (Monkey Box) vs. Felipe Mariani (Gim. Maravilla Sosa)

Sabrina Salazar (Gim. Guardavidas) vs. Abigail Lorenzo (Gim. Meneses)

COMBATES PROFESIONALES

Rocío Bastida (Gim Monkey Box) vs. Tamara Gatica (Gim. San Luis)

Leandro Heredia (Imperio Box) vs. Maximiliano Calderón (Gim MR Box)

Jonatan Salamanca (Gim. Maravilla Sosa) vs. Santiago Quinteros (Gim. Villalobo)

Valentín Suárez (Rambla Box) vs. Enzo Campos (Gim. Gallos)

Adrián Giambuzzi (Maravilla Sosa) vs. Dilan Ludueña (Gim Maldonado)

Sharif Florentín (Gim Gallo) vs. Nahuel Aramburu (Gim Guardavidas)