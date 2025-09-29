Este lunes, la mesa de enlace se reunirá con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en medio de un clima de tensión por la suspensión de las retenciones que duró apenas tres días y generó un fuerte malestar entre los productos.

Ads

El objetivo del encuentro es ordenar la situación del Consejo Directivo del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y se realizará en la Secretaría de Agricultura a las 15. La reunión buscará definir la estructura del organismo luego del rechazo del Congreso al Decreto 462/2025 que lo transformaba en ente desconcentrado.

Además, de acuerdo a ese disposición que fue oficializada a principios de julio, el INTA iba a depender de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca -que está bajo la órbita del Ministerio de Economía-, y que su presidente iba a ser elegido por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, tras la negativa de ambas Cámaras legislativas, el oficialismo tuvo que restablecer la estructura anterior del Instituto.

Ads

El Consejo Directivo del INTA es el encargado de discutir y votar convenios, como también acuerdos emergentes de los centros regionales. Se compone por tres representantes del Ejecutivo, uno de las universidades nacionales de Ciencias Veterinarias, otro de las facultades de Agronomía y cinco miembros de las asociaciones de productores.

Ads

Javier Milei se reunió con la Mesa de Enlace este año, durante la Expo Rural 2025. (Foto: Presidencia)

Entre esas entidades están la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro).

Es por eso que la mesa de enlace estará en el encuentro. Además, fuentes del Gobierno confirmaron la presencia de AaCREA y de las universidades del sector.

Ads

La actividad en la Secretaría de Agricultura se dará después de una semana de gran tensión con el sector por la aplicación del programa de retenciones cero que favoreció principalmente a las grandes cerealeras y se terminó tres días después de su anuncio, cuando el Gobierno alcanzó el cupo de US$7000 millones que había fijado en la normativa.

“La medida era clara, esto terminaba por efecto de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) cuando se llegaba al 31 de octubre o a los US$7000 millones. Esta medida cumplió su objetivo y terminó“, sostuvo Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La mesa de enlace se reunirá con el secretario de Agricultura este lunes. (Foto: X / @CRAPrensa)

El desenlace de la medida provocó un fuerte malestar en los productores que no pudieron participar del beneficio de la quita de los derechos a la exportación. Por eso, seguirán pidiéndole al Ejecutivo que avance en la quita de retenciones de forma permanente.

“El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los US$7000 millones de dólares, lo que ocurriera primero. Muchos productores se quedaron afuera. Si se extendiera hasta esa fecha, realmente podría beneficiar al productor”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.

A su turno, Marco Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural, agregó: “Para que nosotros podamos operar necesitamos previsibilidad, lo ideal sería que el Gobierno nos presente un programa claro y concreto de como irán bajando (las retenciones) para que nosotros podamos ir planificando las inversiones e ir integrando cada vez mayor producción“.

Y en la misma línea, Andrea Sarnari, presidenta de la FAA, también se expresó sobre el tema. “Fue una medida que se tomó no pensando en el sector productivo, sino de corte netamente económico, que además perjudica al sector porque siguen generando imprevisibilidad. No nos da la potestad de decidir y planificar mejor”, aseguró.

Puede interesarte

Fuente: TN