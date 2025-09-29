Mesa de Enlace

Bloqueo a la exportación de carne: "La medida no va a bajar los precios porque es una tontería"

Los dirigentes de la Comisión de Enlace que reúne a los empresarios del campo decidieron un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna desde este jueves hasta el viernes 28 de mayo. Antonio Oscoz, presidente de la Sociedad Rural de General Pueyrredón manifestó que "esta medi