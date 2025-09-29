El Gobierno se reúne con la mesa de enlace en medio del malestar por el fin de las retenciones cero
El encuentro será este lunes a las 15 en la Secretaría de Agricultura.
El encuentro será este lunes a las 15 en la Secretaría de Agricultura.
Los dirigentes de la Comisión de Enlace que reúne a los empresarios del campo decidieron un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna desde este jueves hasta el viernes 28 de mayo. Antonio Oscoz, presidente de la Sociedad Rural de General Pueyrredón manifestó que "esta medi