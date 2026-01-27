El Gobierno nacional aprobó la nueva reglamentación de la Ley N°23.052, que regula el sistema de calificación de películas cinematográficas en la Argentina, a través del Decreto 50/2026. La medida actualiza un marco normativo vigente desde 1984 y lo adecúa a los cambios culturales, sociales y tecnológicos vinculados a la producción y el consumo de contenidos audiovisuales.

El nuevo esquema tiene como objetivo brindar información clara y suficiente al público, especialmente a padres, madres y tutores, para que puedan ejercer de manera responsable su rol de orientación respecto del acceso de niñas, niños y adolescentes a los contenidos audiovisuales.

En ese sentido, el decreto reafirma que la responsabilidad primaria en la supervisión de los consumos culturales de los menores corresponde a las familias, mientras que el Estado cumple un rol complementario de orientación y prevención.

La normativa asigna al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la competencia exclusiva para otorgar las calificaciones cinematográficas, en reemplazo de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, cuya estructura y funcionamiento habían quedado desactualizados.

Según se informó oficialmente, esta centralización permitirá una mayor agilidad, coherencia y especialización técnica, reduciendo demoras burocráticas y facilitando el acceso oportuno del público a las obras cinematográficas.

Entre los principales cambios, se establece la posibilidad de homologar automáticamente las calificaciones otorgadas por organismos reconocidos en los países de origen de las películas, en especial en el caso de producciones extranjeras, que representan la mayor parte de la oferta en salas argentinas. Esta homologación se realizará sin perjuicio de la facultad del INCAA de adecuar las calificaciones por razones de orden público cuando corresponda.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y afirmó: “Durante décadas, el Estado argentino sostuvo estructuras pensadas para otra época, que no solo eran ineficientes sino que también partían de la desconfianza hacia las personas y las familias”.

Y agregó que con el Decreto 50/2026 “damos vuelta esa página: sacamos al Estado de donde no tiene nada que hacer, confiamos en la responsabilidad de los adultos y en la libertad de elección, y modernizamos un sistema de calificación cinematográfica alineándose con estándares internacionales. La cultura florece con libertad, no con tutelas”.