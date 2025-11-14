El Gobierno nacional avanza en una reconfiguración del organigrama ministerial que implica la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, actualmente encabezada por Daniel Scioli, y la redistribución de competencias entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

Según confirmaron fuentes oficiales, Turismo y Ambiente pasarán a depender de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, mientras que Deportes será absorbido por Diego Santilli, ministro del Interior, como parte de una estrategia de articulación con las provincias.

Pese a los cambios, desde el entorno presidencial aseguran que Daniel Scioli continuará en la gestión. “Scioli es alguien importante para Javier. Va a seguir”, señalaron desde la mesa chica del presidente Javier Milei.

La nueva estructura fue consensuada en reuniones entre los equipos de Adorni y Santilli, aunque su oficialización depende de la aprobación final de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Una vez validada, será la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien instrumente los cambios mediante decreto.

Santilli también solicitó la creación de un área específica -posiblemente una secretaría o subsecretaría- con funciones similares a las de Enlace Parlamentario, para mejorar la articulación con el Congreso. El diseño busca evitar superposición de competencias y responde a una decisión política del Ejecutivo.

En paralelo, se resolvió revertir el traslado del RENAPER al Ministerio de Seguridad, anunciado en el decreto 793/2025. El Registro Nacional de las Personas volverá a depender del Ministerio del Interior, como ha sido habitual en gestiones anteriores. La Dirección Nacional de Migraciones permanecerá bajo la órbita de Seguridad, pero los Centros de Frontera serán gestionados nuevamente por Interior.

La Jefatura de Gabinete absorbió recientemente la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia, y mantiene competencias sobre los medios públicos. En este marco, Santilli incorporará una unidad propia de comunicación para fortalecer su área.

Los cambios podrían sufrir ajustes según lo que defina Karina Milei, con respaldo del presidente. En medio de la polémica por los traspasos, los equipos del PRO y los funcionarios cercanos a Adorni lograron una síntesis que busca equilibrar poder político y funcionalidad administrativa.

Fuente: con información de Infobae