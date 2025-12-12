El Gobierno oficializó la baja de retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Desde hoy, la soja tributará 24%; el trigo y la cebada, 7,5%; el maíz, 8,5% y el girasol, 4,5%. Se trata del menor nivel de alícuotas sobre el campo desde 2006.

La decisión fue formalizada en el decreto 877, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida había sido anunciada hace tres días por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial. Esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”, señalaron desde el Ejecutivo.

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: X @JMilei)

La anterior reducción de las retenciones al campo se dio a mediados de año. Entre enero y junio rigió un esquema de baja temporal de esos derechos de exportación. Vencido ese esquema transitorio y con la soja otra vez con 33% de retención, el presidente Javier Milei resolvió que las reducciones quedaran de manera permanente.

En tanto, a fines de septiembre y por tres días rigió una quita total de esas alícuotas, que hizo que el campo ingresara más de US$7100 millones en medio de la tensión cambiaria preelectoral.

Baja de retenciones al campo: las nuevas alícuotas que rigen desde hoy

Con la publicación del decreto 877, las retenciones a las exportaciones del campo quedaron de la siguiente manera:

Soja : de 26% a 24%;

: de 26% a Subproductos de soja ( harina y aceite ): de 24,5% a 22,5%;

): de 24,5% a Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%;

de 9,5% a Maíz y sorgo : de 9,5% a 8,5%;

: de 9,5% a Girasol: de 5,5% a 4,5%.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo de X.

El impacto fiscal de la reducción de los derechos de exportación

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que la nueva baja de retenciones tendrá un impacto fiscal de US$511 millones en 2026 y estima que el sector recaudará US$4809 millones bajo el nuevo esquema.

El impacto fiscal de la reducción de los derechos de exportación (Gráfico: BCR)

El trabajo expone que los cálculos representan una caída de 10% en materia de ingresos por retenciones contra el esquema de alícuotas anterior.

Fuente: TN