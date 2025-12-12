siembra de maiz

Avanza siembra de maíz en Buenos Aires con reservas hídricas irregulares

En la Cuenca del Salado se sembraron 114.755 hectáreas; en el centro, 323.010; en el sudeste, 235.950; en el oeste bonaerense y norte de La Pampa, 690.000; y por último, en el sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, 164.640 hectáreas.