siembra de maiz

El Gobierno oficializó la baja de retenciones a la soja, el maíz y trigo: cómo quedan las alícuotas desde hoy
La medida, que había anunciado Luis Caputo, implica que el campo tendrá el menor nivel de derechos de exportación desde 2006.
La medida, que había anunciado Luis Caputo, implica que el campo tendrá el menor nivel de derechos de exportación desde 2006.
En la Cuenca del Salado se sembraron 114.755 hectáreas; en el centro, 323.010; en el sudeste, 235.950; en el oeste bonaerense y norte de La Pampa, 690.000; y por último, en el sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, 164.640 hectáreas.