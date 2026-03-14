Luego de la gira oficial realizada en Estados Unidos, el Gobierno nacional busca avanzar para que se materialicen los compromisos de inversión anunciados durante encuentros con empresarios e inversores en Nueva York. Las promesas superan los 10.000 millones de dólares, aunque aún resta que muchos de esos proyectos se traduzcan en desembolsos concretos.

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Las reuniones formaron parte de la llamada “Argentina Week”, un evento en el que funcionarios del Ejecutivo presentaron las oportunidades de negocios del país ante compañías y fondos internacionales. Allí se realizaron exposiciones y encuentros privados con ejecutivos interesados en distintos sectores de la economía.

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Entre los anuncios más relevantes aparecieron inversiones impulsadas por empresas con fuerte presencia en el país. Una de ellas fue Transportadora de Gas del Sur, que proyecta destinar unos US$3000 millones para ampliar infraestructura destinada al procesamiento y exportación de líquidos de gas natural.

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También se destacó la intención de Pampa Energía de avanzar con un plan cercano a US$4500 millones vinculado a la producción de petróleo en el yacimiento Rincón de Aranda y a la construcción de instalaciones energéticas asociadas.

Otra de las inversiones anunciadas corresponde a Mercado Libre, que prevé destinar alrededor de US$3400 millones para ampliar su red logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y continuar desarrollando su ecosistema fintech en el país.

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Más allá de estos proyectos, el Gobierno mantiene negociaciones con otras compañías que manifestaron interés en invertir en la Argentina, aunque las autoridades buscan ahora avanzar en acuerdos que permitan concretar esos desembolsos en los próximos años.