El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso de dos proyectos que proponen reformas en áreas sensibles como la salud mental y el sistema de pensiones por invalidez.

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En el caso de la salud mental, la iniciativa apunta a actualizar la normativa vigente, con cambios en los criterios de atención e internación. Entre las modificaciones, se plantea redefinir conceptos clínicos y facilitar la intervención en situaciones de riesgo, manteniendo el carácter excepcional de las internaciones pero con mayor claridad en su aplicación.

Además, se busca fortalecer el sistema de atención mediante una red más organizada, con participación tanto del sector público como privado, y reforzar las estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación.

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En paralelo, el proyecto sobre pensiones por invalidez propone endurecer los controles para evitar irregularidades en la asignación de estos beneficios. Entre las medidas se incluyen auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos y un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios.

También se contempla la posibilidad de suspender prestaciones ante incumplimientos y se establece que las pensiones equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio, con el objetivo de ordenar el sistema y garantizar una distribución más eficiente de los recursos.

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Las iniciativas abren un nuevo debate en el Congreso, donde se espera una discusión intensa por el impacto de los cambios en dos áreas clave para la política social.

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