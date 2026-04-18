El Gobierno impulsa cambios en salud mental y pensiones por invalidez
Los proyectos buscan modificar el sistema de atención y reforzar los controles sobre los beneficios sociales.
Los proyectos buscan modificar el sistema de atención y reforzar los controles sobre los beneficios sociales.
En los próximos días los beneficiarios comenzarán a recibir cartas documento. Harán especial hincapié en las otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon manifestaron su preocupación ante la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de someter a quienes son beneficiarios de la pensión por invalidez a la actualización del beneficio en un plazo de 60 días.