El Gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de reforma electoral que tiene como eje central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), junto con una serie de cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la reactivación del debate por Ficha Limpia.

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La iniciativa, elaborada por la mesa política del oficialismo, plantea que el Estado no debe financiar las internas partidarias. En ese sentido, desde la Casa Rosada recordaron que las PASO de 2023 implicaron un gasto de 45 mil millones de pesos. Bajo esa lógica, el proyecto propone suprimirlas como mecanismo obligatorio del sistema electoral argentino.

Otro de los puntos clave es la modificación del esquema de financiamiento político. El Ejecutivo buscará avanzar contra los denominados “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación real que participan en elecciones para acceder a fondos públicos. Para ello, se prevé elevar los requisitos de afiliación y los pisos de votos necesarios para mantener la personería jurídica.

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En paralelo, la reforma incluirá mecanismos para transparentar los aportes de campaña, habilitando contribuciones de personas y empresas de manera regulada y trazable. Según el Gobierno, el objetivo es reducir la influencia del financiamiento ilegal vinculado al crimen organizado.

Además, se impulsará la eliminación del régimen de espacios cedidos en medios de comunicación para publicidad electoral gratuita, una práctica que el oficialismo considera un subsidio indirecto. También se incorporará el proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas con condena en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatas o ejercer cargos públicos.

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Por último, el texto incluirá la eliminación del financiamiento estatal para los representantes del Parlamento del Mercosur (Parlasur), en línea con la intención oficial de recortar gastos considerados innecesarios.

Si bien el Gobierno sostiene que la reforma apunta a reducir costos y mejorar la transparencia del sistema, la propuesta ya genera debate en el arco político, donde no hay consenso sobre la eliminación de las PASO de cara al próximo calendario electoral.

Fuente: Infobae