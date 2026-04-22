El Gobierno enviará al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO
El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei, con respaldo de su vocero Manuel Adorni, en la previa de su regreso de la gira internacional por Israel.
El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei, con respaldo de su vocero Manuel Adorni, en la previa de su regreso de la gira internacional por Israel.
El ex ministro de economía, referente de Consenso Federal, fue el que inició el sufragio de los que buscan el mandato presidencial.
El cuerpo celeste 2006 QQ23, de un diámetro de 569 metros, se aproximará a nuestro planeta el 10 de agosto. La NASA considera a un asteroide peligroso si se acerca a menos de 0,05 unidades astronómicas.