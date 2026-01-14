El Gobierno nacional eliminará desde este jueves los aranceles de importación para teléfonos celulares, en el marco del Decreto 333/25, con el objetivo de equiparar los precios locales con los de países vecinos y mejorar el acceso a la tecnología. La medida apunta a incentivar la competencia en el mercado interno y reducir los valores finales para los consumidores.

Ads

Se trata de la segunda etapa de reducción arancelaria prevista por la normativa. En mayo pasado, los derechos de importación habían bajado del 16% al 8%, y a partir de ahora se eliminarán por completo. Según estimaciones del sector, los precios de los equipos importados podrían disminuir entre un 10% y un 20%, aunque el impacto no será inmediato sino progresivo.

Aun con esta rebaja, especialistas advierten que los celulares seguirán siendo hasta un 40% más baratos en países como Chile, Paraguay o Estados Unidos. Como ejemplo, un iPhone 17 Pro de 256 GB que en Argentina cuesta $2.899.999 puede conseguirse en Ciudad del Este, Paraguay, por alrededor de US$ 1190, equivalente a unos $1.760.000, mientras que en Chile su valor ronda los US$ 1600, es decir, cerca de $2.368.000.

Ads

Puede interesarte

En el caso de los celulares fabricados en Tierra del Fuego, la reducción estimada sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que comenzaron a regir a mediados del año pasado.

Hasta mayo, los celulares importados tributaban un 16% de arancel, porcentaje que se redujo al 8% a partir del 21 de ese mes. Además, las consolas de videojuegos pasaron de pagar un 35% a un 20%, en línea con el Arancel Externo Común vigente.

Ads

Pese a estos cambios, fuentes del sector señalan que la primera reducción arancelaria no generó la baja de precios esperada, ya que antes de las modificaciones la carga impositiva total -que combinaba aranceles y tributos internos- podía superar un tercio del valor final del equipo.

Fuente: con información de DIB