El Gobierno eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre
El objetivo es aumentar la oferta de dólares en el país.
En medio de la fuerte tensión cambiaria y la pérdida de reservas del Banco Central, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno dispuso retenciones cero para todos los granos hasta el 31 de octubre.
La medida busca incentivar la liquidación del sector agroexportador y sumar divisas en un contexto de incertidumbre.
“El objetivo es generar mayor oferta de dólares durante este período. Hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, expresó Adorni, quien acusó a la “vieja política” de alentar el boicot al programa económico del oficialismo.
La decisión llega tras varios días de suba del tipo de cambio oficial, que cerró en $1.515, y luego de que el Banco Central perdiera casi USD 1.000 millones de reservas.
Fuente: Infobae
