El Gobierno decidió echar a la subsecretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, quien se fue de vacaciones a Londres a pesar de que el presidente Javier Milei le había pedido a sus funcionarios que no viajen al exterior. No obstante, la razón de su despido fue que la funcionaria entraba en vacaciones este lunes y habría viajado el viernes.

El encargado de pedirle la renuncia a Martínez -de profesión abogada- fue el titular del área, Daniel Scioli.

Martínez había ingresado en la función pública en diciembre de 2019, cuando comenzó su mandato presidencial Alberto Fernández, con el cargo de secretaria de Promoción Turística de la Nación, dependiente del ministerio que en ese momento comandaba Matias Lammens.

La ex funcionaria se mantuvo en el cargo durante toda la presidencia de Fernández, y continuó en Turismo después de la asunción de Milei, cuando el ministerio fue rebajado a secretaría por la política de recorte de gastos que impuso el jefe de Estado.

Según fuentes de la Casa Rosada, lo que precipitó la expulsión de Martínez fue que trascendió en medios y portales de turismo la noticia de un funcionario nacional vacacionando en el exterior.

"El problema con Yanina fue que no avisó. Y aparentemente cuando empezaron a averiguar quién era el funcionario que se había tomado vacaciones, ella no acusaba recibo. Hasta que la confrontaron", dijeron.

La catamarqueña fue una de las funcionarias de visita asidua a Alberto Fernández en Olivos durante la pandemia. Se había hecho famosa en el gobierno kirchnerista por negarse a acatar cualquier orden de su jefe, el ministro Lammens. Ella decía que su jefe era Alberto Fernández, que le dio trabajo a su ex pareja, Juan Fioribello, abogado en su momento del ex presidente y de la ex primera dama Fabiola Yañez.

Con una alianza táctica con el gobernador peronista Raúl Jalil, de Catamarca, Milei le dio continuidad a Martínez en Turismo, incluso con un ascenso.

Fuente: Clarín