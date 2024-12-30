El Gobierno echó a la subsecretaria de Turismo por irse antes de vacaciones a Londres
La ex funcionaria entreba en vacaciones hoy y habría viajado el viernes. Daniel Scioli fue el encargado de pedirle la renuncia.
La ex funcionaria entreba en vacaciones hoy y habría viajado el viernes. Daniel Scioli fue el encargado de pedirle la renuncia.
Se trata de Yanina Martínez, quien sostuvo haber solicitado autorización para tomarse un "tiempo de descanso".
Mar del Plata intenta convertirse en eje del turismo de reuniones, para lo cual cuenta con el apoyo de Provincia, que a través de la subsecretaria de Turismo está en la última etapa del proyecto para llevar a cabo la elección del lugar donde se emplazará.