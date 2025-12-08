El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para mañana, en rechazo a la reforma laboral. La medida de fuerza incluirá una concentración a partir de las 11:00 en el Congreso de la Nación.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Ejecutivo y a los gobernadores por acompañar la iniciativa oficial. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó.

Aguiar agregó que algunos mandatarios provinciales “juntaron votos hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.

El paro nacional responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias con recomposición salarial y el posible recorte en organismos descentralizados, que según el gremio podría afectar al 10% de los trabajadores. Entre los organismos señalados figuran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

En la Ciudad de Buenos Aires, los estatales realizarán retiros de los lugares de trabajo desde las 10:30 para participar de la protesta en el centro porteño.

El paro se adelantó tras conocerse que mañana el Gobierno dará a conocer la reforma laboral elaborada junto al Consejo de Mayo. La iniciativa contempla cambios en vacaciones, indemnizaciones y despidos. Según fuentes oficiales, se trata de un proyecto moderado para garantizar apoyos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el encargado de presentar la propuesta y otras reformas en la reunión del Consejo de Mayo, prevista para las 13:30 en Casa Rosada. El Ejecutivo buscará aprobar la modernización laboral en sesiones extraordinarias con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado.

Fuente: con información de TN