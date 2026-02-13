El Gobierno nacional presentó una denuncia por terrorismo contra las personas que participaron de los incidentes registrados en el Congreso durante la jornada en la que se debatió la Reforma Laboral.

La información fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo que la medida apunta “a los responsables de los ataques” ocurridos en las inmediaciones del Parlamento.

“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, expresó el funcionario a través de un mensaje publicado en la red social X.

Asimismo, remarcó que el Ejecutivo avanzó con una denuncia penal por terrorismo y advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. “El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin”, concluyó.

Los hechos se produjeron durante la jornada de tratamiento legislativo de la Reforma Laboral y derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con daños en el perímetro del Congreso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas