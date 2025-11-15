El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva instancia de negociación paritaria, que se desarrollará el próximo martes 18 a las 17:15, en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, en la ciudad de La Plata.

La convocatoria se produce tras reiterados pedidos de los sindicatos para reabrir la discusión salarial, en un contexto de creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. El último acuerdo paritario se firmó en agosto e incluyó un incremento del 5%, distribuido entre los meses de septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones gremiales sostienen que los salarios han quedado rezagados frente al avance de la inflación.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, confirmaron desde ATE, uno de los gremios que venía reclamando una nueva audiencia desde octubre.

La convocatoria se extendió a los gremios con representación entre los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, y participarán con dos representantes por organización: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba).

El pasado 22 de octubre, ATE había solicitado formalmente la reapertura de la paritaria mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, en la que expresaban: “Resulta indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente, y así logremos recuperar poder adquisitivo salarial”.

Fuente: con información de DIB