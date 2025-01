El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy la baja de las retenciones para el sector del campo y la eliminación “de forma permanente” de las alícuotas para las economías regionales.

“Producto de la consolidación del superávit financiero, gracias al riguroso plan económico y el esfuerzo de los argentinos, el Gobierno nacional decidió bajar las retenciones al campo”, comentó Adorni en conferencia de prensa junto a Luis Caputo.

“Se van a reducir alícuotas principales cultivos y primeras transformaciones. Y se eliminan de forma definitiva las retenciones para las economías regionales”, añadió al brindar detalles el vocero presidencial.

Por su parte, Caputo dio detalles de la medida: “Estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos, esto es soja poroto, soja aceite y harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. Esto va a ser desde el lunes hasta fin de junio”.

Al justificar la medida, dijo que consideró el contexto de baja de precios internacionales de las commodities y la sequía que aquejó a los productores.

“Este Gobierno vino a bajar impuestos”, remarcó el funcionario.

“La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos los recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación. No nos es indiferente”, añadió el ministro.

Fuente: Clarín