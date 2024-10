En el marco del fortalecimiento de los controles en los organismos públicos, el Gobierno anunció nuevos requisitos para mantener las pensiones no contributivas y las asignaciones de Anses.

Entre las indicaciones, se reguló el requisito de la residencia en el país para mantener el beneficio adquirido. Quienes permanezcan por más de 90 días en el exterior, sean argentinos o extranjeros, perderán la asignación.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Lorena Bincaz, jefa regional de Anses, quien explicó esta nueva resolución: "La realidad es que esta es una normativa que ya estaba vigente pero lo que sucede es que ahora se le dará mayor injerencia en el entrecruzamiento de datos, en este caso junto a migraciones. Aquella persona que se encuentre fuera del país o que se traslade al exterior y esté ausente por más de 90 días, tendrá suspensión de la prestación que tenía desde ANSES", indicó.

"Esto tiene que ver con el sentido común, si la persona no está en el territorio nacional, no debería poder cobrar la asignación. En ese labor por parte de migraciones, le llegará al organismo el dato de que la persona está hace más de 90 días en el exterior. La realidad es que esto llega a todas las personas, ya sea para los extranjeros que viven en nuestro país y retornan al suyo como para los argentinos que decidan estar fuera por ese lapso o más", dijo.

"En las pensiones no contributivas la realidad es que hubo una injerencia del Organismo nacional de discapacidad, el cual era el encargado de verificar algunos requerimientos que tenía la pensión. Así que ahora lo que sucederá es que cualquiera que venga al ANSES y quiera iniciar un tramite de esa índole, si o si le va a ser requerido el certificado médico obligatorio, lo que se conoce como CMO", mencionó la referente de Anses.

Y agregó que "este último lo pueden realizar en el CEMA o en el Centro de Salud N°1 para poder iniciar el trámite. Antes no era así porque se podía iniciar el trámite de la pensión no contributiva por invalidez y luego se subía el certificado. Ahora esto se revirtió y el Organismo será el encargado de controlar esas prestaciones. A eso se le suma que a aquellos que tengan otorgada una pensión no contributiva, se les realizarán controles socioeconómicos".

"Este informe es uno de los requisitos que tienen estas pensiones, no solo por los ingresos sino por recibir alguna otra prestación. En ese caso, ya no seria posible tener este tipo de beneficio, por eso, se va a estar revisando toda la información de las que ya fueron otorgadas", concluyó Bincaz.