El Gobierno nacional dispuso una nueva ampliación del Presupuesto vigente mediante el decreto de necesidad y urgencia 849/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Se trata de la primera modificación presupuestaria desde la asunción de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y abarca incrementos para salud, seguridad, jubilaciones, educación y programas sociales.

Según los considerandos del texto, la reasignación de recursos responde a la “emergencia económica actual” y busca garantizar que el Estado “pueda cumplir con sus obligaciones”. En ese marco, se reforzaron partidas destinadas a salarios, funcionamiento, equipamiento, subsidios y becas dentro de distintas jurisdicciones nacionales.

Entre los principales incrementos se destaca la suba para las Fuerzas de Seguridad y el sistema previsional que las acompaña: retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, Fuerzas Armadas y Policía de Establecimientos Navales. También se amplió el presupuesto para el sistema de salud, incluyendo hospitales nacionales de alta complejidad como el Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Bicentenario.

Otro de los ejes centrales es el aumento de fondos para ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que permitirá sostener el pago de pensiones no contributivas y el subsidio extraordinario que perciben los beneficiarios. Además, el Ministerio de Capital Humano recibirá más recursos para la Prestación Alimentar.

En Educación, la ampliación alcanza salarios docentes y no docentes universitarios, la compra de computadoras, las Becas Progresar, comedores escolares y la Jornada Extendida. También habrá refuerzos para programas laborales como Volver al Trabajo, Fomentar e Intercosecha, además de las prestaciones por desempleo.

Por último, el decreto autoriza ajustes en el presupuesto destinado al pago de la deuda pública, transferencias a organismos como PAMI, Radio y TV Argentina, Casa de Moneda, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y ENARD. También se habilita al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS) para redefinir el esquema de financiamiento de obras de gas.

Fuente: TN