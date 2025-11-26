El Gobierno nacional resolvió acelerar la presentación del proyecto de reforma laboral, adelantando la fecha al 9 de diciembre, pese a que en el Consejo del Mayo -ámbito donde se inició el debate- no se alcanzó consenso. La decisión se conoció tras una reunión en Casa de Gobierno, donde los gremios, encabezados por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, manifestaron su rechazo.

El encuentro estuvo presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. La presencia de referentes políticos y empresarios refleja la búsqueda de apoyos para convertir la iniciativa en ley, mientras se ajusta la “letra chica” del borrador elaborado por la administración de Javier Milei.

Durante la reunión también se definió que la Reforma Previsional y la Ley de Coparticipación quedarán fuera de los diez puntos del Pacto de Mayo, aunque podrían ser retomados más adelante. Ritondo señaló que aún no existe un proyecto definitivo y que persisten diferencias entre la UIA y la CGT, aunque destacó la necesidad de una modernización laboral que genere oportunidades para quienes hoy no acceden a un empleo formal.

La propuesta incluye capítulos sobre ultraactividad, convenios colectivos, cargas fiscales, financiamiento sindical, derechos colectivos, trabajo individual, trabajadores autónomos y democracia sindical, entre otros. En paralelo, Sturzenegger presentó un informe que ubica a la Argentina como uno de los países más restrictivos en materia de comercio exterior, planteando la necesidad de avanzar en medidas de apertura.

Fuente: con información de DIB

