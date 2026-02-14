El generoso gesto de Spielberg para la familia de James Van der Beek
El actor estadounidense, famoso por su papel en Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal. Tras su muerte, colegas y seguidores lanzaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su esposa y seis hijos, en la que se destacó la donación de 25.000 dólares del legendario cineasta como gesto de apoyo a la causa.
El fallecimiento del actor estadounidense James Van Der Beek, a los 48 años, provocó una enorme ola de apoyo dentro de la industria del entretenimiento, especialmente hacia su familia, que quedó integrada por su esposa y sus seis hijos tras su lucha contra un cáncer colorrectal.
Tras su muerte el pasado 11 de febrero, amigos y colegas del actor, quien alcanzó fama mundial por su papel en Dawson’s Creek, organizaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para ayudar a cubrir gastos y sostener a sus seres queridos. En pocas horas la colecta superó con creces el objetivo inicial y ya suma más de 2 millones de dólares gracias a miles de aportes de seguidores alrededor del mundo.
Entre quienes se sumaron a la causa se destacó el legendario director Steven Spielberg, que junto a su esposa donó 25.000 dólares a la campaña, un gesto especialmente significativo porque el personaje de Van Der Beek en Dawson’s Creek admiraba abiertamente a Spielberg como su ídolo cinematográfico.
Además de Spielberg, otras figuras del cine y la televisión hicieron aportes económicos para apoyar a la familia y permitirles enfrentar los gastos del tratamiento, la vida diaria y la educación de los niños, en medio de un momento de duelo profundo tras la pérdida del querido actor.
