El fallecimiento del actor estadounidense James Van Der Beek, a los 48 años, provocó una enorme ola de apoyo dentro de la industria del entretenimiento, especialmente hacia su familia, que quedó integrada por su esposa y sus seis hijos tras su lucha contra un cáncer colorrectal.

Ads

Tras su muerte el pasado 11 de febrero, amigos y colegas del actor, quien alcanzó fama mundial por su papel en Dawson’s Creek, organizaron una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para ayudar a cubrir gastos y sostener a sus seres queridos. En pocas horas la colecta superó con creces el objetivo inicial y ya suma más de 2 millones de dólares gracias a miles de aportes de seguidores alrededor del mundo.

Entre quienes se sumaron a la causa se destacó el legendario director Steven Spielberg, que junto a su esposa donó 25.000 dólares a la campaña, un gesto especialmente significativo porque el personaje de Van Der Beek en Dawson’s Creek admiraba abiertamente a Spielberg como su ídolo cinematográfico.

Ads

Además de Spielberg, otras figuras del cine y la televisión hicieron aportes económicos para apoyar a la familia y permitirles enfrentar los gastos del tratamiento, la vida diaria y la educación de los niños, en medio de un momento de duelo profundo tras la pérdida del querido actor.

Ads