Es el momento de una nueva presentación para el Torneo “Liga Marplatense de Fútbol” que se está jugando en nuestra ciudad en su primera fase.

Será el octavo capítulo con varios partidos destacados en una pareja lucha por la cima de la ambos grupos. En la Zona 1, el líder es Quilmes que tiene dos puntos de ventaja por sobre Alvarado en esa lucha. El “cervecero” tendrá que enfrentarse con Al Ver Verás como visitante y el “Torito” también tendrá una excursión para cruzarse con General Urquiza.

Debajo está Talleres que será local en su duelo ante San Lorenzo, San José que recibirá a Círculo Deportivo e Independiente que tendrá que enfrentar al ascendente Atlético Mar del Plata.

Por la Zona 2, siguen compartiendo el liderazgo Once Unidos y Deportivo Norte que tendrán sendos compromisos, uno de local y el otro de visitante. Los de Parque Luro disputarán el Interzonal ante Peñarol, mientras que los de La Perla tendrán que visitar a Almagro Florida. A tres puntos se encuentran Kimberley y Banfield sabiendo que cualquier tropiezo de los de arriba los puede llevar a la cima. El “Dragón” recibirá a Argentinos del Sud y el “Taladro" será visitante de Chapadmalal.

PROGRAMACIÓN - OCTAVA FECHA -TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL”

SÁBADO 20 DE ABRIL

Cancha: Boca – San Isidro vs Racing

Sexta (12:15hs): Correa, Ordóñez y Costanzo

Quinta (14hs): Costanzo, Correa y Ordóñez

Primera (16hs): Debrina, Costanzo y Correa

Cancha: Talleres – Talleres vs San Lorenzo

Sexta (12:15hs): Montero, Randazzo y C. Ruíz Díaz

Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Montero y Randazzo

Primera (16hs): Mustafá, C. Ruíz Díaz y Montero

Cancha: River – San José vs Círculo Dvo

Sexta (12:15hs): Bravo, Alfonso y Scuffi

Quinta (14hs): Scuffi, Bravo y Alfonso

Primera (16hs): Mella, Scuffi y Bravo

Cancha: Independiente – Independiente vs Mar del Plata

Sexta (12:15hs): García González, Cardozo y Arrendazzi

Quinta (14hs): Arrendazzi, García González y Cardozo

Primera (16hs): Miranda, Arrendazzi y García González

Cancha: General Urquiza – Gral. Urquiza vs Alvarado

Sexta (12:15hs): Ferreyra, Olivares y Chávez

Quinta (14hs): Chávez, Ferreyra y Olivares

Primera (16hs): Funes, Chávez y Ferreyra

Cancha: Al Ver Verás – Al Ver Verás vs Quilmes

Sexta (12:15hs): Gallo, Brizuela y Gómez

Quinta (14hs): Gómez, Gallo y Brizuela

Primera (16hs): Abboud, Gómez y Gallo

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Peñarol (Interzonal)

Sexta (12:15hs): Melga, Vega y Óngaro

Quinta (14hs): Óngaro, Melga y Vega

Primera (16hs): Contreras, Óngaro y Melga

Cancha: Almagro Florida – Almagro Florida vs Deportivo Norte

Quinta (14hs): M. Núñez, Galante y Rodríguez

Primera (16hs): Llona, M. Núñez y Galante

Cancha: Chapadmalal – Chapadmalal vs Banfield

Sexta (12:15hs): S. Ruíz Díaz, Pironi y Martínez

Quinta (14hs): Martínez, S. Ruíz Díaz y Pironi

Primera (16hs): Cingolani, Martínez y S. Ruíz Díaz

Cancha: Libertad – Libertad vs River

Sexta (12:15hs): Monsalves, Ramírez y López

Quinta (14hs): López, Monsalves y Ramírez

Primera (16hs): Nuesch, López y Monsalves

Cancha: Kimberley – Kimberley vs Argentinos del Sud

Primera (16hs): Millas, Baquero y Spognardi

Cancha: San Lorenzo – Cadetes vs Boca

Sexta (12:15hs): Sampietro, Gribaudo y Espinillo

Quinta (14hs): Espinillo, Sampietro y Gribaudo

Primera (16hs): Cajal, Espinillo y Sampietro

Cancha: Deportivo Norte – El Cañón vs Nación

Sexta (12:15hs): Zagaglia, Rivas y Romero

Quinta (14hs): Romero, Zagaglia y Rivas

Primera (16hs): Foschi, Romero y Zagaglia