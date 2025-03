Finalmente, luego de la lluvia que no permitió que se jugaran los partidos el pasado sábado, mañana se podrá disputar la fecha 3 del Torneo Apertura “Juan Quesada” que organiza la Liga Marplatense de Fútbol.

En esta oportunidad, se informó que toda la tira tendrá cambios en los horarios de inicio anticipando media hora el pitazo inicial. Los cotejos de Sexta División comenzarán a las 12.45, los de Quinta a las 14.30 y las Primeras desde las 16.30.

En lo deportivo, uno de los partidos, quizás el más destacado, es River Plate que ganó 6-0 y 8-0 sus primeros dos partidos y en esta oportunidad tendrá que recibir al siempre difícil Argentinos del Sud que también ganó sus primeros dos duelos del torneo. Ambos son los únicos líderes de la Zona “B”.

Por su parte, Deportivo Norte, también goleó en los dos primeros encuentros (7-1 y 4-0) por lo que buscará continuar con esa racha visitando a San Lorenzo. En la Zona A, el equipo de La Perla tiene más competencia porque Kimberley, San Isidro y Banfield también comenzaron con puntaje ideal y buscarán defender esa condición ante Almagro Florida, Racing y Talleres; respectivamente.

PROGRAMACIÓN - TERCERA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

SÁBADO 15 DE MARZO

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs Deportivo Norte

Sexta (12:45hs): Montero, Contreras y C. Ruíz Díaz

Quinta (14:30hs): C. Ruíz Díaz, Montero y Contreras

Primera (16:30hs): Contreras, C. Ruíz Díaz y Montero

Cancha: Libertad - Libertad vs Quilmes

Sexta (12:45hs): García, Martínez y Arias

Quinta (14:30hs): Martínez, García y Arias

Primera (16:30hs): Cingolani, Martínez y García

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Kimberley

Sexta (12:45hs): Rua, Iza y Tua

Quinta (14:30hs): Iza, Rua y Tua

Primera (16:30hs): Miranda, Iza y Rua

Cancha: Argentinos del Sud - Nación vs San José

Sexta (12:45hs): Bravo, M. Núñez y Díaz Furet

Quinta (14:30hs): M. Núñez, Bravo y Díaz Furet

Primera (16:30hs): Llona, M. Núñez y Bravo

Cancha: General Mitre - Colegiales vs Los Andes

Quinta (14:30hs): López, Cajal y Correa

Primera (16:30hs): Cajal, López y Correa

Cancha: Banfield - Banfield vs Talleres

Sexta (12:45hs): Costanzo, Óngaro y Alfonso

Quinta (14:30hs): Óngaro, Costanzo y Alfonso

Primera (16:30hs): Abboud, Óngaro y Costanzo

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs San Isidro

Sexta (12:45hs): Gallo, Chávez y Melga

Quinta (14:30hs): Chávez, Gallo y Melga

Primera (16:30hs): Mella, Chávez y Gallo

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs Al Ver Verás

Quinta (14:30hs): Patetta, Lunegro y Ordóñez

Primera (16:30hs): Lunegro, Patetta y Ordóñez

Cancha: Boca - Boca vs El Cañón

Sexta (12:45hs): Oliver, Baquero y Scuffi

Quinta (14:30hs): Scuffi, Oliver y Baquero

Primera (16:30hs): Baquero, Scuffi y Oliver

Cancha: General Urquiza - General Urquiza vs General Mitre

Sexta (12:45hs): Brizuela, Debrina y Ferreyra

Quinta (14:30hs): Ferreyra, Brizuela y Debrina

Primera (16:30hs): Debrina, Ferreyra y Brizuela

Cancha: River - River vs Argentinos del Sud

Sexta (12:45hs): Mancilla, Luxen y Vega

Quinta (14:30hs): Luxen, Mancilla y Vega

Primera (16:30hs): Mustafá, Luxen y Mancilla

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Círculo

Sexta (12:45hs): S. Ruíz Díaz, Arrendazzi y Torias

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, S. Ruíz Díaz y Torias

Primera (16:30hs): Millas, Arrendazzi y S. Ruíz Díaz

Cancha: Independiente - Independiente vs Cadetes

Sexta (12:45hs): Agudo, Mayer y Sampietro

Quinta (14:30hs): Sampietro, Agudo y Mayer

Primera (16:30hs): Mayer, Sampietro y Agudo

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Alvarado

Sexta (12:45hs): Olivares, Chabert y Ramírez

Quinta (14:30hs): Chbaert, Olivares y Ramírez

Primera (16:30hs): Nuesch, Chabert y Olivares