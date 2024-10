El Torneo “Liga Marplatense de Fútbol" entra en su última etapa y todos empiezan a jugarse mucho en cada partido. Este sábado por la tarde, se jugarán los cuartos de final, instancia en la cuál deja de haber ventaja deportiva (está en la localía solamente) en caso de empate y se definirá un ganador por los penales si es necesario.

Será el momento de volver a la cancha para Once Unidos y River que habían clasificado directamente a esta instancia al terminar primero y segundo, respectivamente. Los de Parque Luro fueron los que más puntos cosecharon y por eso se enfrentarán con Banfield que viene de dejar en el camino a Argentinos del Sud como visitante siendo el único equipo que rompió la lógica de los que terminaron mejor en la tabla.

El “millonario” marplatense, en tanto, recibirá en su cancha el “Juan José Carnevali” tendrá que enfrentarse con San José en una cancha que conoce muy bien porque es la que habitualmente utiliza para ser local. Será un duelo que promete paridad hasta el último minuto.

Otro de los duelos interesantes se dará en Otamendi donde Círculo Deportivo, de gran temporada, tendrá que enfrentarse con el sub-campeón actual, Deportivo Norte. El “Papero” quiere meterse entre los mejores cuatro después de eliminar a Independiente, pero el conjunto de Mauricio Di Martino en un fin de semana donde tendrá doble presentación junto con el Regional Amateur, no quiere dejar de lado el certamen que le permitió clasificarse a esa instancia.

La cancha de Atlético Mar del Plata será otro de los epicentros del fin de semana porque el domingo debutarán en el Regional Amateur, pero antes se juegan un duro encuentro de cuartos ante Kimberley que también, con su plantel del Federal A, el domingo por la mañana buscarán tener continuidad dentro del certamen. El cruce entre estos dos candidatos, será realmente impredecible y sin dudas, uno de los grandes animadores de los campeonatos locales, quedará eliminado el sábado por la tarde.

PROGRAMACIÓN - CUARTOS DE FINAL - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Banfield

Primera (16hs): Millas, Contreras y Martínez

Cancha: River - River vs San José

Primera (16hs): Miranda, López y Óngaro

Cancha: Círculo - Círculo vs Dvo. Norte

Primera (16hs): Rojas, Sampietro y Olvier

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Kimberley

Primera (16hs): Funes, C. Ruíz Díaz y Chávez