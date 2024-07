La actividad del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol" tendrá este fin de semana su fecha número 4 para las Zonas Campeonato y Reválida con puntos importantes en juego.

Los líderes de la primera de las instancias clasificatorias, tendrán duros compromisos como visitantes. Círculo Deportivo de Otamendi que viene de una buena victoria y conserva el puntaje ideal, visitará al difícil Atlético Mar del Plata que como campeón defensor querrá imponer su buen presente para adueñarse del primer puesto. Entre ambos, sólo hay dos puntos de diferencia.

Por otro lado, Once Unidos también conserva todos los puntos que hubo en juego hasta el momento y en ese sentido, tendrá que tratar de seguir por esa senda visitando a Deportivo Norte.

En el caso de la Reválida, los dos punteros también tendrán que visitar canchas ajenas. Racing se cruzará con Almagro Florida, mientras que Independiente se enfrentará con Boca que está a tres puntos del rival de turno.

PROGRAMACIÓN - CUARTA FECHA - SEGUNDA FASE - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 13 DE JULIO DE 2024

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Círculo

Sexta (12hs): Espinillo, Martínez y Vallejos

Quinta (13:30hs): Martínez, Espinillo y Vallejos

Primera (15:15hs): Rojas, Martínez y Espinillo

Cancha: River - River vs Banfield

Sexta (12hs): Costanzo, Óngaro y Román

Quinta (13:30hs): Óngaro, Costanzo y Román

Primera (15:15hs): Mella, Óngaro y Costanzo

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Quilmes

Sexta (12hs): García. Baquero y Correa

Quinta (13:30hs): Baquero, García y Correa

Primera (15:15hs): Funes, García y Baquero

Cancha: Dvo. Norte - Deportivo Norte vs Once Unidos

Sexta (12hs): Spognardi, Arrendazzi y Monsalves

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Spognardi y Monsalves

Primera (15:15hs): Millas, Arrendazzi y Spognardi

Cancha: Nación - Nación vs Alvarado

Sexta (12hs): Rua, López y Ramírez

Quinta (13:30hs): López, Rúa y Ramírez

Primera (15:15hs): Llona, López y Rúa

Cancha: Peñarol - Peñarol vs San José

Sexta (12hs): Patetta, Lunegro y Gallo

Quinta (13:30hs): Lunegro, Patetta y Gallo

Primera (15:15hs): Miranda, Lunegro y Patetta

Cancha: Talleres - Talleres vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Chabert, Scuffi y Pironi

Quinta (13:30hs): Scuffi, Chabert y Pironi

Primera (15:15hs): Nuesch, Scuffi y Chabert

Cancha: Al Ver Verás - Al Ver Verás vs El Cañón

Sexta (12hs): Ferreyra, Foschi y Rodríguez

Quinta (13:30hs): Foschi, Ferreyra y Rodríguez

Primera (15:15hs): Contreras, Foschi y Ferreyra

Cancha: Boca - Boca vs Independiente

Sexta (12hs): Montero, Chávez y Villaverde

Quinta (13:30hs): Chávez, Montero y Villaverde

Primera (15:15hs): Mayer, Chávez y Montero

Cancha: Almagro - Almagro Florida vs Racing

Quinta (13:30hs): Luxen, Ordóñez y C. Martínez

Primera (15:15hs): Abboud, Luxen y Ordóñez

Cancha: Libertad - Libertad vs San Lorenzo

Sexta (12hs): Tamburini, Gómez y Olivares

Quinta (13:30hs): Gómez, Tamburini y Olivares

Primera (15:15hs): Mustafá, Gómez y Tamburini

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs General Urquiza

Sexta (12hs): Zagaglia, Ghiglione y C. Ruíz Dïaz

Quinta (13:30hs): Ghiglione, C. Ruíz Díaz y Zagaglia

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, Ghiglione y Zagaglia

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs San Isidro

Sexta (12hs): Bravo, Cajal y Núñez

Quinta (13:30hs): Núñez, Cajal y Bravo

Primera (15:15hs): Cajal, Núñez y Bravo