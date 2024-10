Continúan los feroces incendios en Córdoba y en las últimas horas se desataron nuevos focos en Villa Berna, en la localidad del Valle de Calamuchita. Producto de ello, hay cortes en diferentes rutas.

La zona permanece afectada y hay muchos pinares, lo que complica el trabajo del personal. La velocidad del viento fue aumentando, lo que generó que el fuego se extienda y se traslade muy rápido.

Afortunadamente, esta mañana el viento cesó, por lo que esta situación es favorable para el trabajo de los bomberos y los aviones hidrantes. El cielo está completamente oscuro por el humo que se genera.

En las últimas horas la fiscalía confirmó que se detuvo a un joven de 19 años, quien vive en Capilla del Monte, y que aparentemente estaría involucrado en los incendios de Punilla. Se secuestraron varios elementos en su vivienda y de otras más que fueron allanadas. Con este chico, ya son dos los detenidos.

Los cortes de ruta

En la ruta provincial s-273, desde el kilómetro 65, hay un desvío en la rotonda hacia Los Reartes. Además, en Atos Pampa el tránsito está totalmente cortado, así como en la ruta nacional 3, donde también hay un desvío señalizado por camino alternativo Los Cocos.

“Salí con lo puesto, subí al auto, deje todos los animales y la casa porque no hubo otra. Ahora tengo que volver a ver qué quedó cuando me dejen pasar. El fuego estaba a 100 metros cuando me fui, tengo información de que llegó a mi casa”, lamentó un vecino de la zona.

Por los incendios, las rutas cordobesas permanecen cortadas. (Foto: TN)

“Nos dijeron que se volvió a reactivar el fuego allí, pero no nos dejan pasar”, lamentó otro hombre que trabaja cuidando una chacra en la zona y que aguardaba a que los policías le dieran permiso para ingresar. Hasta el momento el personal de bomberos no permite el paso hacia los pueblos por las complicaciones que hay producto del fuego.

Las autoridades municipales de las distintas localidades afectadas por el fuego en el Valle de Punilla indicaron que son 14 las casas afectadas por los incendios: ocho en Los Cocos, tres en San Esteban y otras 3 en Capilla del Monte.

Son casi 300 los bomberos que permanecen luchando contra el fuego en el norte de Punilla, aunque la constante rotación del viento dificulta las tareas para combatirlo. “El fuerte viento les impide a los aviones hidrantes andar bien. Además, también se está quemando parte de las sierras”, indicó Romina, una vecina de Capilla del Monte.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, señaló que la provincia le solicitará a la Justicia ser querellante en la causa por los incendios.

