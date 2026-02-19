El Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmó que todos los gremios que lo integran realizarán un paro el próximo 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires, lo que postergará por 24 horas el inicio del ciclo lectivo. La decisión fue formalizada mediante un comunicado conjunto difundido hoy.

Hasta ahora, solo la Federación de Educadores Bonaerenses había ratificado oficialmente la medida tras rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial. Por su parte, SUTEBA había anunciado un paro para esa misma fecha en rechazo a la política educativa del Gobierno nacional, aunque también había considerado insuficiente el aumento ofrecido por la Provincia.

Finalmente, el Frente difundió un documento firmado por todas las entidades que lo componen: FEB, SUTEBA, los docentes privados nucleados en SADOP, los representantes de las escuelas técnicas agrupados en AMET y UDOCBA, alineado con la CGT.

Entre los principales motivos del paro se destacan reclamos dirigidos al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional. A su vez, se incluyó un pedido de recomposición salarial que compete a la jurisdicción provincial.

Los gremios rechazaron una propuesta de incremento del 3% para los salarios de febrero presentada por la administración bonaerense y advirtieron que la medida de fuerza interrumpirá el inicio de clases por primera vez desde la asunción del actual gobernador, hace seis años.

Fuente: con información de DIB