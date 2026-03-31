El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en el marco de una investigación sobre las adquisiciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras el Gobierno confirmó que el funcionario no brindará una conferencia de prensa este miércoles.

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La medida judicial apunta a esclarecer la ingeniería financiera detrás de la compra de un departamento en el barrio de Caballito, realizada por Adorni el año pasado, operación en la que Nechevenko actuó como escribana.

La profesional no sólo intervino en esa transacción, sino también, exactamente un año antes, en la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

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El foco de la investigación está puesto en las características del financiamiento de la compra en Caballito. Según registros públicos, el inmueble fue adquirido por 230.000 dólares, pero 200.000 dólares del total habrían sido aportados mediante un préstamo personal otorgado por las propias vendedoras.

Las vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con el funcionario, financiaron el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento, una modalidad que los investigadores consideran inusual y que motivó la intervención judicial.

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En paralelo, el oficialismo resolvió suspender la conferencia de prensa que el ministro coordinador tenía prevista para este miércoles. La decisión se da tras la polémica generada la semana pasada, cuando el funcionario protagonizó cruces con periodistas al ser consultado por el caso y no brindó mayores precisiones.

Fuente: con información de Noticias Argentinas