La investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años desaparecido desde 1984, registra un nuevo avance. En las últimas horas, el fiscal Martín López Perrando solicitó al juez Alejandro Litvack que cite a declarar a Cristian Graf, de 56 años, identificado como el único sospechoso hasta el momento.

El pedido se formalizó en el marco de la causa que busca esclarecer los hechos ocurridos en el barrio de Coghlan, en la ciudad de Buenos Aires.

Los restos óseos de Diego Fernández Lima fueron hallados en una vivienda ubicada en la avenida Congreso al 3700, donde residía Cristian Graf, quien además fue compañero del joven en la ENET N°36.

La fiscalía trabaja ahora en reconstruir los acontecimientos que tuvieron lugar en el chalet de la familia Graf, escenario clave de la investigación. Dos abogados se encuentran en la vivienda, tras el pedido del fiscal López Perrando.

En caso de que el juez Litvack disponga la citación a declarar, se notificará a Graf la imputación formulada en su contra en el expediente judicial.

Fuente: con información de TN