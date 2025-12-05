Este sábado y domingo, desde las 13:00, se llevará a cabo la segunda edición del festival Sabores de Atlántida en la Plaza Municipal Héctor Berdasco (Génova y Portofino), iniciativa organizada por la comisión de vecinos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Mar Chiquita.

Por segundo año consecutivo, este encuentro celebra la identidad local y se suma al cronograma de fiestas populares del distrito. En esta ocasión, la propuesta incorpora una jornada adicional respecto de su primera edición, reafirmando el objetivo de poner en valor todo lo que ofrece la localidad de Atlántida, situada en plena reserva forestal.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de gastronomía regional, cerveza artesanal y productos de emprendedores y artesanos. También se realizarán sorteos y actividades pensadas para toda la familia.

El festival contará con música en vivo hasta el anochecer, con una amplia variedad de géneros y estilos para todos los gustos.

