El 22 de noviembre desde las 13:00 la Villa Victoria (Matheu 1851) será sede del primer Festival Etcétera, una jornada de diseño, creatividad y juego, pensada para inspirar, conectar y activar ideas.

Diseñadores, artistas, estudiantes, creativos y curiosos se reunirán en este evento que celebra el hacer, el pensar y el encuentro. Charlas con profesionales del diseño y la creatividad, talleres participativos, feria de diseño y arte gráfico, instalaciones interactivas y música en vivo formarán parte de esta jornada.

Declarado de interés municipal, el Festival Etcétera nace como un espacio para compartir experiencias, repensar el trabajo creativo y proyectar futuros posibles desde Mar del Plata, convocando voces de distintas disciplinas y trayectorias.

Durante la jornada habrá charlas inspiradoras, talleres participativos, feria de diseño y arte gráfico, música en vivo e instalaciones artísticas e interactivas. En la lista de oradores se encuentran Mel Anton Deg, Vik Arrieta, Bernardo Henning, Grupo Bondi, Keki Keselman, Gaba Najmanovich, Citizens of tomorrow, Estudio Zkysky, Pocha Mouchet, Cano Rolón, Antiesthetic World, CiNCO Studio, con un cierre musical a cargo de Isla de Caras.

