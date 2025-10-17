Por Marcelo Gobello

Entre las principales novedades se destaca la creación de “Mar del Plata Series”, una sección dedicada al universo de las producciones televisivas y de plataformas que por primera vez tendrá espacio dentro del certamen. En esta categoría se presentarán diez títulos inéditos en Argentina, provenientes de seis países —Argentina, España, Estados Unidos, México, Dinamarca y Noruega—, reflejando la expansión de las narrativas audiovisuales más allá del cine tradicional.

Dentro de esta selección figuran “Yiya”, ficción argentina inspirada en la historia real de la asesina serial Yiya Murano, y “Hija del fuego, la venganza de la bastarda”, una producción de Disney+. Completan la programación títulos internacionales como Futuro desierto (México), Silencio, Pubertat y Yakarta (España), Landman y All Her Fault (Estados Unidos), junto a las escandinavas The Danish Woman (Dinamarca) y A Sami Wedding (Noruega).

Otra de las secciones destacadas será “Mar del Plata Classics”, que este año rendirá homenaje al 50º aniversario de The Rocky Horror Picture Show, película dirigida por Jim Sharman y convertida en un ícono de culto del cine musical. En este marco se proyectará una versión remasterizada del film con funciones especiales que invitarán al público a participar de la tradicional experiencia interactiva de disfraces, canciones y rituales escénicos. Además, el festival incluirá el preestreno del documental “Sane Inside Insanity: The Phenomenon of Rocky Horror”, que repasa el impacto cultural y social de la película desde su estreno en 1975 hasta hoy.

La organización del festival anunció que la programación completa y el cronograma de actividades se darán a conocer el martes 21 de octubre, con detalles sobre sedes, horarios y competencias oficiales.

A lo largo de cuatro décadas, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se consolidó como una de las citas imprescindibles del calendario cinematográfico, reuniendo a cineastas, actores y público en torno a una misma pasión por el séptimo arte. Su nueva edición promete mantener ese espíritu, incorporando además nuevas formas de narrar y celebrar la historia del cine mundial.