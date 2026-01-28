El Estadio Polideportivo se prepara para gozar a puro cuarteto con la presencia del popular cantante cordobés Luck Ra, quien actuará mañana en un espectáculo apto para todo público, pensado para ser disfrutado en familia. La fecha se anunció hace varios meses y es una de las más esperadas del verano.

El espectáculo promete una puesta en escena de alto nivel, un recorrido por sus principales éxitos y momentos especialmente pensados para que grandes y chicos vivan una experiencia única, segura y emotiva. La presentación reafirma el gran presente artístico del cantante y su crecimiento sostenido, consolidándolo como uno de los referentes indiscutidos de la música argentina actual.

Luego de un 2025 consagratorio, en el que marcó un hito en su carrera con su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield, el artista continúa llevando su música a los escenarios más importantes del país.

Durante el último año, Luck Ra consolidó su proyección nacional e internacional a través de colaboraciones con artistas de primer nivel como Nicki Nicole, La K’onga, Abel Pintos y Soledad Pastorutti, combinando generaciones, géneros y públicos, y reafirmando su lugar como uno de los músicos más versátiles y populares de la escena actual.

Con una propuesta que fusiona cuarteto, pop y canción popular argentina, el artista se convirtió en un fenómeno transversal capaz de conectar tanto con el público joven como con familias completas. Sus canciones, atravesadas por la energía y la cercanía, se transformaron en verdaderos himnos que suenan en todo el país.

