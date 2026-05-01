El fútbol femenino de San Lorenzo se consagró campeón hoy de la Copa Challenger 2026 tras vencer 2 a 1 a Aldosivi, en la cancha de Al Ver Verás (Mar del Plata), en la reanudación de la final que había sido suspendida por lluvia.

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El partido había comenzado el domingo anterior, pero debió interrumpirse en el entretiempo por las malas condiciones climáticas, con el marcador igualado 1 a 1. En ese primer tramo, Aldosivi se había puesto en ventaja y Morena Barraza anotó el empate para el campeón.

La definición se completó con la disputa del segundo tiempo, en el que San Lorenzo logró imponerse. A los 12 minutos, Ana Cruz marcó el 2 a 1 definitivo que le dio el título al equipo.

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Se trata de un hito para el club, ya que es la primera vez que obtiene este trofeo.

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