Con el Campeonato Mundial de Fútbol 2026 cada vez más cerca, los estadios que lo recibirán empiezan a tener modificaciones para estar acondicionados, de acuerdo a las necesidades del caso.

Con una inversión de casi 100 millones de euros, el Estadio “Ciudad de México” se someterá a una gran remodelación de cara al partido inaugural de la cita mundialista. Además, pasará a llamarse Estadio Banorte.

El préstamo para llevar adelante estas tareas forma parte de un acuerdo reciente con la empresa matriz Ollamani SAB y el Grupo Financiero Banorte por lo que el banco también obtendrá los derechos de comercialización adicionales. “Esta es una iniciativa conjunta para que México tenga uno de los mejores estadios del mundo”, ha asegurado un portavoz del Grupo Financiero Banorte en un comunicado oficial.

Cabe aclarar que la reglamentación de la FIFA prohíbe el uso de patrocinadores comerciales en las sedes mundialistas por lo que, durante el Mundial 2026, el Estadio volverá a llamarse Azteca, como se lo conoce habitualmente.

Puede interesarte

Este escenario es el único que ha albergado dos finales de la Copa del Mundo, tanto en 1970 como en 1986. Actualmente es utilizado por la Selección Mexicana para jugar en condición de local y además, es la casa del Club América, uno de los más poderosos del fútbol de ese país.

A pesar de este cambio de nombre, no es la primera vez que esto sucede porque en 1996 luego del fallecimiento de Guillermo Cañedo, un futbolista de la época, se firmó un contrato con la familia para que lleve su nombre pero no cayó bien en el público y no se terminó implementando.

Luego, por motivos comerciales, en 2002 se hizo un contrato de patrocinio con Telmex y pasó a llamarse “Estadio Telmex" pero sólo fue hasta 2006 cuando se terminó el contrato con la empresa y se volvió al nombre original.