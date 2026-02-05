Durante el mes de febrero, el Espacio de Arte Cabrales abre sus puertas a Entretejidas, una muestra de la fotógrafa y poeta visual Paula Aranoa que invita a una experiencia sensible e introspectiva, donde el cuerpo, la naturaleza y lo femenino se enlazan desde lo mínimo y lo velado.

La propuesta se despliega a través de dípticos fotográficos que construyen un recorrido íntimo y silencioso. En cada imagen, fragmentos humanos y formas orgánicas dialogan sin imponerse, generando encuentros sutiles que convocan a una mirada detenida. La obra avanza desde la contemplación de lo simple hacia una reflexión profunda sobre la percepción, abriendo preguntas esenciales: ¿qué vemos cuando miramos?, ¿qué queda oculto en lo visible?

En ese delicado entrelazamiento entre lo humano, la naturaleza y lo sagrado, Entretejidas despliega una poética del encuentro y propone una pausa en el ritmo cotidiano, habilitando la posibilidad de reconocernos en lo frágil y lo sensible.

Paula Aranoa nació en Buenos Aires y se formó en Filosofía en la Universidad Católica Argentina y en Diseño de Modas en Barcelona. Su trayectoria se caracteriza por una mirada reflexiva y de fuerte impronta poética. Su obra ha sido publicada en medios especializados, exhibida en espacios nacionales e internacionales, y forma parte de colecciones y selecciones de reconocimiento.

La muestra cuenta además con el acompañamiento conceptual de la filósofa e investigadora en artes Sofía Di Scala, quien destaca: “Entretejidas no busca revelar del todo, sino habilitar una grieta donde lo visible y lo invisible se encuentren. En la obra de Paula Aranoa, el cuerpo deviene paisaje y la naturaleza se vuelve gesto íntimo. El entrelazamiento no se produce por semejanza formal, sino por una sensibilidad compartida”.

Entretejidas podrá visitarse a partir del 7 de febrero de 2026, con entrada libre y gratuita, durante todo el mes de febrero, de 13 a 20 horas, en el Espacio de Arte Cabrales (Güemes 2557).

Desde 1997, la familia Cabrales sostiene su espacio de arte como un lugar de encuentro entre el café, el arte y los sentidos, abierto tanto a marplatenses como a turistas durante todo el año.

Fundada en 1941 en Mar del Plata, y con 84 años de trayectoria, Cabrales es la empresa líder en importación de café fino, infusiones y alimentos de alta calidad, con un fuerte compromiso con la innovación y la cultura.