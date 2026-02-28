La medida universal de 750 mililitros para las botellas de vino esconde una historia fascinante que mezcla la biología humana con la eficiencia comercial. En sus inicios, cuando el vidrio se fabricaba de forma artesanal, el tamaño de los recipientes estaba limitado por la capacidad pulmonar de los maestros sopladores, quienes lograban inflar piezas que promediaban precisamente entre 700 y 800 mililitros de un solo soplido.

Esta limitación física se convirtió con el tiempo en una norma práctica, pero fue la relación mercantil entre los productores franceses y los compradores británicos la que terminó por sellar el destino de esta medida.

Dado que los ingleses utilizaban el galón imperial como unidad de medida, se buscó una equivalencia que facilitara las transacciones sin complicaciones matemáticas. Se descubrió que una caja de seis botellas de 750 ml equivalía exactamente a un galón, lo que simplificaba enormemente el transporte y la facturación de los cargamentos que cruzaban el canal de la Mancha.

De este modo, lo que comenzó como un límite en los pulmones de los artesanos terminó transformándose en el estándar global que hoy rige la industria vitivinícola en todo el mundo, garantizando que cada vez que descorchamos una botella, estemos participando de una tradición centenaria de precisión y comercio.

