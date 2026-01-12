A doce días del inicio formal de la temporada de verano, Diego Juárez, flamante presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), realizó un balance y calificó de “alentador”, el comportamiento turístico en Mar del Plata y aseguró El Marplatense, que el comienzo de enero mostró indicadores “positivos”.

“Este inicio de temporada fue de positivo para arriba, con picos del 81% de ocupación hotelera en Año Nuevo, a pesar de que no cayó en fin de semana”, señaló Juárez. Según detalló, luego de ese pico la ocupación descendió levemente al 75% entre el 2, 3 y 4 de enero, mientras que la primera semana completa de enero rondó el 65%.

El funcionario aclaró que estas cifras corresponden exclusivamente a la ocupación hotelera y no contemplan a quienes se alojan en departamentos propios o en casas de familiares, un segmento que históricamente tiene un peso importante en la ciudad.

Juárez también subrayó el impacto positivo de la amplia oferta cultural y de entretenimiento. “Mar del Plata arrancó con todo a nivel shows y espectáculos. No solo para los jóvenes, como se ve en el corredor costero de la Ruta 11 hacia Chapadmalal, sino también para los más chicos y para las familias”, explicó.

En ese marco, destacó propuestas como el Parque de Mogotes, el Batata en Villa Mitre y la nutrida cartelera teatral, que “año a año realza la ciudad y la posiciona como un destino cultural de referencia”.

Además, adelantó una de las actividades centrales de la agenda cultural de enero: “Este miércoles vamos a estar realizando Mar del Plata Levanta el Telón en Villa Victoria, con la participación de todos los elencos, a partir de las 12 del mediodía”.

Por último, el titular del Emturyc remarcó la versatilidad de la ciudad frente a las condiciones climáticas. “Los días en los que el clima no acompaña, el plan B a veces es mejor que el plan A. Mar del Plata siempre tiene plan, los 12 meses del año”, concluyó.