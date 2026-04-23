La Municipalidad presentó los Programas Deportivos y Recreativos 2026 en el Polideportivo Las Heras, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), con una amplia oferta de actividades comunitarias y federadas, que incluyen eventos, competencias, capacitaciones y uso de escenarios deportivos.

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El lanzamiento contó con la participación de maestros, profesores, directivos escolares y entrenadores, junto al presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea. Durante la jornada se instalaron distintos stands donde se expusieron las propuestas previstas para el nuevo ciclo.

Desde el organismo destacaron que los escenarios deportivos utilizados para competencias locales, nacionales e internacionales también pueden ser solicitados por instituciones para clases de Educación Física, torneos, exposiciones artísticas, culturales o actividades de carácter social.

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Además, continúan las visitas guiadas para conocer los espacios del Parque de los Deportes, la historia del deporte marplatense y las distintas alternativas recreativas disponibles para la comunidad.

En el área de Deporte Social se gestionan los Polideportivos Barriales, el área de Recreación, las Competencias Deportivas, el Alojamiento y las Bases de Campamento, los Centros Barriales, las Escuelas de Iniciación Deportiva, así como la participación en los Juegos Bonaerenses y los Juegos Nacionales Evita.

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Por su parte, desde el área de Recreación se presentaron los programas previstos para 2026: Tiempos Deportivos, Binocolores, RecreActivos, festivales deportivos y el programa escolar El patio es tu aula.

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En el stand de Deporte Federado y Acontecimientos Programados se detallaron las líneas de trabajo con entidades deportivas, incluyendo becas, Mérito Deportivo, competencias de aguas abiertas, maratón y el programa Provide, entre otras iniciativas.

El EMDER también cuenta con el Instituto Superior de Formación Técnico Docente Arístides Hernández, donde se dicta la carrera de guardavidas, además de ofrecer capacitaciones y cursos en distintos puntos de la ciudad, con charlas sobre RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático) y primeros auxilios.

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Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Municipio, donde se encuentran disponibles formularios de inscripción y vías de contacto de cada área.