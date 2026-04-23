Deportes MGP

Andrés Maccio: “Debe existir un aporte anual, permanente y sistemático de Provincia y Nación para mantener los escenarios”

Así lo refirió en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el presidente del EMDER que además dio detalles del proyecto que avanza en el Concejo Deliberante para que el ente pueda firmar contratos publicitarios con empresas para generar recursos afectados al mantenimiento.