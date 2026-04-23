Deportes MGP

El EMDER dio inicio al ciclo 2026 con una amplia agenda deportiva y formativa
La propuesta incluye actividades comunitarias y federadas, uso de escenarios deportivos, capacitaciones y programas recreativos.
La propuesta incluye actividades comunitarias y federadas, uso de escenarios deportivos, capacitaciones y programas recreativos.
Así lo refirió en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el presidente del EMDER que además dio detalles del proyecto que avanza en el Concejo Deliberante para que el ente pueda firmar contratos publicitarios con empresas para generar recursos afectados al mantenimiento.