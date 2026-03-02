El embajador de Israel en Argentina dice que no hay una amenaza directa para el país
En medio de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, el representante diplomático en Buenos Aires afirmó que, por ahora, su Gobierno no percibe un riesgo claro sobre territorio argentino, aunque reforzaron medidas de seguridad en sedes diplomáticas y comunidades
El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, sostuvo que pese al aumento de tensiones internacionales por los recientes enfrentamientos entre su país e Irán, no hay indicios de que Argentina esté siendo directamente amenazada como parte de esa confrontación global.
En declaraciones radiales, Sela explicó que las fuerzas israelíes y sus aliados enfrentan a lo que describió como un régimen que, en su opinión, ha favorecido ataques contra civiles durante décadas. Sin embargo, aseguró que esa situación no se traduce en una amenaza inmediata sobre Argentina.
A pesar de este contexto, el diplomático dijo que la embajada opera con normalidad en Buenos Aires, aunque con mayores protocolos de seguridad, y que continuarán sus funciones con normalidad para evitar que el terrorismo interfiera con sus actividades.
Sela también recordó atentados que afectaron a Argentina en el pasado y que fueron atribuidos a Irán, al señalar que esos hechos marcaron al país. Su mensaje busca tranquilizar a la comunidad ante inquietudes por la escalada regional, al tiempo que resaltó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar amenazas globales.
