En el medio de una jornada con retención de tareas y con una nueva reunión fallida con el Ejecutivo local, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) consideraron a la falta de propuesta del gobierno de Guillermo Montenegro como “un agravio más para los trabajadores, que hoy sufrimos una depreciación del salario”.

Según comentó Nicolás Lozzi, vocero del STM, los representantes gremiales se reunieron con el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, pero no hubo avances respecto de la propuesta paritaria que había presentado el sindicato.

“No tienen respuesta para dar, excusados seguramente bajo el lema ‘no hay plata’. Vemos que el Ejecutivo los recursos nos los utiliza para brindar respuestas a los trabajadores ni servicios a la comunidad”, dijo en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata.

Lozzi expresó que “seguimos planteando que el gremio está abierto al diálogo. Es lo que se le está pidiendo al intendente, que se siente en la mesa con una propuesta racional, que dialogue y que generamos un consenso” y remarcó que “los trabajadores no aguantan con el salario de pobreza que tienen hoy en el bolsillo y no aguantan con las condiciones laborales en las que desempeñan sus tareas, con las cuales es imposible darle respuesta a la comunidad”.

Además, en un tema que explotó en las últimas horas, el vocero del STM se refirió a la línea de WhatsApp que lanzó el Ejecutivo para denunciar faltas de los trabajadores municipales. Lo consideró “un agravio para toda la comunidad”.

Lozzi se moletó, también, porque “como dice el mensaje automático no es para denunciar la falta de insumos, la falta de un servicio en alguna sala o algún lugar porque no hay recursos, sino a los trabajadores que no están brindando servicio, cumpliendo su tarea por adherirse a una medida sindical. Una mediad que es absolutamente constitucional”.

Por último, se mostró sorprendido porque “el intendente Guillermo Montenegro, ex juez, alguien que viene de la Justicia, está todo el tiempo ignorando, creemos… -no sé si tiene amnesia- cómo son las leyes de este país y vulnerando los derechos básicos de los trabajadores”.