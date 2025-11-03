Las denuncias no alcanzaron. Una familia del barrio La Herradura sufrió un violento episodio cuando una mujer - con la que ya tuvieron conflictos previos- ingresó a su vivienda junto a otros dos sujetos para destrozar el inmueble y agredir a los ocupantes.

Ads

La cuñada de la víctima relató en diálogo con El Marplatense que “fue a las 9 de la mañana, mi hermana se fue a trabajar y mi cuñado se estaba por ir, pensaron que estaba sola la casa y entraron. Rompieron todo el auto, las ventana de la casa a piedrazos”.

En su intento por irse del lugar, al cuñado “lo agarraron entre tres, le empezaron a pegar y le rompieron el brazo. Como pudo llamó a mi hermana que estaba en el mercado trabajando, pudo venir a ayudarlo”.

Ads

Sin embargo, los delincuentes continuaron con su labor “mi hermana está con la cabeza rota porque le tiraron cascotes al auto. Ahora estamos esperando que el comisario haga lo que debe. Esto se tiene que terminar, hay que agradecer que los chicos estaban en la escuela”.

La primera denuncia llegó a fines de septiembre. Los vecinos reclamaron medidas concretas: mayor presencia policial, medidas cautelares que garanticen la protección de la familia, y la intervención de las áreas de Niñez, Salud Mental y la Municipalidad para ofrecer protección y seguimiento.

Ads

En medio del dolor sentenciaron: “todo esto pasó por inactividad de la policía, esta mina loca entró a la casa, casi mata a mi hermana y me rompió todo el auto”.

La mujer denunciada cuenta con antecedentes penales y la familia afectada tiene miedo a que la violencia que reciben a diario termine con un desenlace fatal.

Puede interesarte