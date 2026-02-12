El dormitorio donde David Bowie pasó su adolescencia será transformado en el espacio central de un nuevo museo dedicado al músico en el Reino Unido, un proyecto impulsado por autoridades culturales que busca preservar el lugar y acercar a los visitantes a los orígenes creativos del artista.

La casa en la que Bowie (cuyo nombre real era David Jones) vivió de niño y joven, ubicada en una zona al sureste de Londres, será preservada y transformada en un espacio abierto al público. El objetivo es ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva que muestre cómo era la habitación donde escribió sus primeras canciones, desarrolló intereses musicales y empezó a forjar su identidad artística.

Los organizadores del proyecto señalaron que el museo servirá no solo para honrar su legado musical, sino también para contextualizar los inicios del icono del rock, desde sus primeras influencias hasta sus experimentos creativos. La idea es recrear la atmósfera de la época en que Bowie vivió allí y mostrar cómo ese entorno contribuyó a su desarrollo como creador.

Además de la habitación principal, se prevé incluir material audiovisual, objetos personales y elementos interactivos que permitan a los seguidores del músico explorar distintos aspectos de su vida y obra. El museo se sumará a otros espacios ya existentes dedicados al legado cultural del artista y se espera que atraiga a fanáticos de todo el mundo.

